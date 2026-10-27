YÖK Başkanı Özvar ile Suudi Eğitim Bakanı Albenyan üniversiteler forumunu görüştü - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar ile Suudi Eğitim Bakanı Albenyan üniversiteler forumunu görüştü

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YÖK Başkanı Özvar ile Suudi Eğitim Bakanı Albenyan üniversiteler forumunu görüştü
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YÖK Başkanı Erol Özvar, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yousef Albenyan ile iki ülkeden rektörlerin katıldığı toplantıda akademik ilişkileri görüştü. Görüşmede öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak araştırmalar ve Türkiye–Suudi Arabistan Üniversiteler Forumu ele alındı.

(ANKARA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yousef Albenyan ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

YÖK Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yousef Albenyan ve beraberindeki heyetin, iki ülkeden üniversite rektörlerinin de yer aldığı bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulumuzda düzenlenen toplantının gündemini, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki akademik ilişkilerin geleceği ve üniversitelerimizin birlikte çalışabileceği alanlar oluşturdu. Öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması, ortak araştırmaların geliştirilmesi ve mesleki eğitimde Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanılması öncelikli konular arasında yer aldı. Görüşmede ayrıca, üniversiteler arasında doğrudan temasları güçlendirmek ve yeni akademik ortaklıkların önünü açmak amacıyla düzenlenmesi öngörülen Türkiye–Suudi Arabistan Üniversiteler Forumu üzerinde duruldu."

Kaynak: ANKA
Suudi ArabistanTürkiyeEğitimGüncelDünyaSon Dakika

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