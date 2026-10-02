YÖK Başkanı Özvar, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te gençlerin projelerini dinledi - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te gençlerin projelerini dinledi

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında üniversitelerin stantlarını gezerek öğrenci ve akademisyenlerin yerli projelerini inceledi. Özvar, bir yıl hazırlanan projelerle yarışma imkanı bulduklarını belirterek gençleri kutladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında üniversitelerin açtığı stantları ziyaret ederek öğrencilerin ve akademisyenlerin geliştirdiği yerli ve özgün projeleri inceledi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu'da üniversiteler, yapay zeka, otonom sistemler, insansız hava ve deniz araçları, roket teknolojileri, sağlık teknolojileri, elektrikli araçlar, kuantum teknolojileri ve robotik gibi birçok alandaki çalışmalarını sergiliyor.

Prof. Dr. Özvar, TEKNOFEST alanında projeleri öğrencilerden dinledi, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

TEKNOFEST'in, gençlerin uzun süre üzerinde çalıştıkları projeleri ortaya koymaları ve birbirleriyle yarışmaları açısından önemli bir ortam sunduğunu belirten Özvar, "Burada öğrencilerimiz gerçekten bir sene boyunca hazırlık yaptıkları projelerde birbirleriyle yarışma imkanı buldular. Ben bütün bu etkinliğe katılan, bu TEKNOFEST yarışmasına veya rekabete katılan öğrencilerimizi kutlarım." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Özvar, gençlerin üniversitede edindikleri bilgiyi farklı bilgi ve deneyimlerle birleştirerek uygulamaya dönüştürdüklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"TEKNOFEST, bize aslında içimizde gizli saklı olan o öz güveni, başarabilme duygusunu ortaya çıkarıyor. Öğrencilerimizin TEKNOFEST vesilesiyle ne kadar başarılı olabildiklerini, üniversitede aldığı bilgileri üniversite dışı bilgilerle birleştirerek nasıl uygulamaya kattıklarını ve herkesin dikkatini çekecek başarılar elde edebildiğini çok net bir şekilde görüyoruz."

Gençlerin gelecekte Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişiminde önemli sorumluluklar üstleneceğini belirten Özvar, "Burada yarışan gençlerimizin, inanıyorum bir kısmı ileride Milli Teknoloji Hamlesi'nin yürütücüleri ve liderleri olacak. Türkiye'yi bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında çok daha ileri götürecek." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite öğrencilerinin bilgi ve birikimlerini yalnızca akademik çalışmalarla sınırlı tutmamalarının önemini vurguladı.

Öğrencilerin TEKNOFEST dışında da üretken olmalarını isteyen Özvar, öğrencilere çevrelerine daha fazla dokunmalarını, kampüs dışına çıkarak kendi alanlarında öğrendiklerini toplumla paylaşmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te gençlerin projelerini dinledi - Son Dakika
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