YÖK'e Tepki: İşçi Amir Olamaz Kararı Haksız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YÖK'e Tepki: İşçi Amir Olamaz Kararı Haksız

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar, YÖK'ün işçilerin yöneticilik yapmasını engelleyen kararına itiraz etti.

04.05.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversitelere gönderdiği "İşçi, memurun amiri olamaz" kararına tepki gösterdi.

Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, YÖK'ün üniversitelere "İşçi statüsündeki personel, 657 sayılı Kanun'a tabi memur statüsünde istihdam edilen personelin hiyerarşik üstü olacak şekilde görevlendirilmez" şeklinde yazı gönderdiğini hatırlattı.

İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair Anayasa'da ve yasalarda bir engelin olmadığını vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"Kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerekmektedir. Kamuda üniversiteler başta olmak üzere işçi statüsündeki çalışanların memurların amiri olduğu çok sayıda kurum var. YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazıda ortaya konulan yaklaşımın hukuki bir geçerliliği yok. Burada yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşım söz konusu. Kurumlarda işleyişi ve iş barışını olumsuz etkileyecek bu kararı yargıya taşıyacağız."

Alemdar, söz konusu kararın işçileri ötekileştiren, emeği ve alın terini küçümseyen bir bakış açısına sahip olduğunu savunarak, "İşçilerimiz, bugün üretimden yönetime her alanda bilgileri ve tecrübeleriyle donanımlıdır. Emeğiyle, alın teriyle bu ülkenin yükünü sırtında taşıyan işçilerimiz gerektiğinde bir kurumun başına da geçer, yöneticiliğini de yapar. Ünvanı ne olursa olsun, işini liyakatle ve adaletle yapan herkesin bu hakkı da yetkisi de var. Hiçbir ünvan, hiçbir statü, işçinin bilgi ve birikimini yok sayamaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Memur, Eyüp, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK'e Tepki: İşçi Amir Olamaz Kararı Haksız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 17:50:48. #7.13#
SON DAKİKA: YÖK'e Tepki: İşçi Amir Olamaz Kararı Haksız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.