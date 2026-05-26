YÖK: Final Sınavları Planlandığı Gibi Yapılacak

26.05.2026 16:05
Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Bilgi Üniversitesi final sınavlarının akademik takvim doğrultusunda yapılacağını duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Bilgi Üniversitesinde bahar dönemi final sınavlarının, ilan edilen akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirileceğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğrenciler, akademisyenler ve aileler için kritik önem taşıyan sürecin, eğitim-öğretimin kesintisiz devamını sağlayacak şekilde sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı kararı ile öğrencilerin eğitim haklarının korunması, akademik ve idari personelin mağduriyet yaşamaması, ailelerin beklentileri ve yüksek kamu yararı gözetilerek üniversitenin, mevcut yapısıyla faaliyetlerine devam etmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Kararın ardından Kayyım Mütevelli Heyeti'nin yeniden görevine döndüğü, rektörlük çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite yönetiminden alınan bilgiye göre, akademik takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bahar dönemi final sınavları daha önce ilan edilen program doğrultusunda 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bilimsel ve sosyal etkinlikler de planlandığı gibi devam edecek. Üniversitenin akademik kadrosu, mevcut insan kaynağı ve kurumsal yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın mağduriyet yaşamaması yönündeki hassasiyetle güçlü bir irade ortaya koymuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetleri güvence altındadır ve kesintisiz devam edecektir. YÖK olarak süreci ilk andan itibaren büyük bir dikkat ve sorumlulukla takip ettik, takip etmeye de devam ediyoruz. Bizim önceliğimiz her zaman öğrencilerimizin geleceği, eğitim hakkının korunması ve yükseköğretim sistemimizin istikrarıdır.

Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin herhangi bir belirsizlik yaşamaması için tüm tedbirler alınmıştır. Bahar dönemi final sınavları ilan edilen akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Artık öğrencilerimiz ve ailelerimiz müsterih olsun. Sınav dönemi yaklaşırken öğrencilerimiz sınavlardan başka hiçbir konuya odaklanmasınlar. Bu vesileyle öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin ve tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve huzurla geçecek nice bayramlar temenni ediyorum."

Kaynak: AA

