YÖK, KKTC'yi ziyaret ederek destek sağlayacak - Son Dakika
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YÖK, KKTC'yi ziyaret ederek destek sağlayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyeti, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile teknik çalışmalar yapmak üzere KKTC'yi ziyaret etti. YÖK, KKTC üniversitelerinin uluslararası tanınırlığı için destek sağlayacak.

27.03.2024 14:35  Güncelleme: 14:36
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyeti, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile teknik çalışmalar yapmak üzere KKTC'yi ziyaret etti.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş başkanlığındaki Yükseköğretim Kurulu heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından kabul edildi.

YÖK, KKTC üniversitelerinin uluslararası tanınırlığı için destek sağlayacak

Heyetin, Başbakanlık yetkilileri, yeni atanan YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, YÖDAK Yönetim Kurulu üyeleri ve KKTC'de yerleşik üniversitelerin rektörleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, KKTC'deki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulunun tecrübe ve birikiminden yararlanılması üzerinde duruldu.

Yükseköğretim Kurulu, KKTC'nin ve KKTC üniversitelerinin uluslararası tanınırlığına hizmet edecek yükseköğretimdeki kalitenin yükseltilmesi konusunda gereken desteği sağlayacak.

Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu, YÖDAK'a, gerekli tüm altyapısının güncellenmesi, kalite denetim sistemlerinin oluşturulması, bilişim altyapısının geliştirilmesi ve yükseköğretim sisteminin daha iyi bir seviyeye ulaşması için teknik destek verecek, bilgi ve tecrübelerini KKTC ile paylaşacak.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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