YÖK, öğrencilere sahte burs mesajları konusunda uyarıda bulundu

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(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) öğrencileri sosyal medya hesapları ve SMS yoluyla gelen "sahte burs" mesajları konusunda dikkatli olması çağrısında bulundu.

YÖK, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenciyi sosyal medya hesaplarından ve SMS yoluyla gelen sahte burs mesajları konusunda uyardı. Yükseköğretim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde dolandırıcıların kurum isimleri kullanarak SMS ve sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerine ulaştıklarının ve burs vaadiyle öğrencilere banka hesabı açtırdıklarının tespit edildiği belirtilerek, "Bu hesapların yasa dışı şekilde kullanıldığı, öğrencilerden para istendiği şikayetleri kamuoyunda yer almış ve bu şikayetler kurumumuza da ulaşmıştır. Öğrencilerimizin burs vaadiyle kendilerine iletilen mesajlara itibar etmemeleri önemlidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu burslara başvuru yapılmadığı, bu bursların belirli kriterleri sağlayan öğrencilere doğrudan verildiği hatırlatıldı ve Yükseköğretim Kurulunun YÖK Destek Burslarına ilişkin duyuruları konusunda kurulun resmi internet sayfasının takip edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu tarafından Devlet üniversitelerinde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik bölümlerine kayıt yaptıran belirli başarı kriterlerindeki öğrencilere verilen YÖK Destek Bursuna hiçbir şekilde öğrenci başvurusunun olmadığı vurgulandığı açıklamada bu yönde gelen SMS mesajlarına itibar edilmemesi istendi. Öğrencilere, banka hesaplarının yasa dışı amaçlar için kullanılması ve siber dolandırıcılık konularında dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.