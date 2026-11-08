YÖK, Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanması sonrası öğrenciler için tedbir aldı - Son Dakika
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YÖK, Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanması sonrası öğrenciler için tedbir aldı

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YÖK, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanmasının ardından öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve eğitimin kesintisiz sürmesi için tedbir alındığını bildirdi. Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında atama yapıldığı belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanmasının ardından öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanmıştır. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hususunda gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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