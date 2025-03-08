YÖK'ten Kadınlar Günü Raporu

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında üniversitelerdeki kadın akademisyen ve öğrenci sayılarına ilişkin verileri açıkladı. Üniversitelerde kadın öğrenci oranı yüzde 53, akademisyenlerin oranı ise yüzde 47 oldu. YÖK Başkanı Erol Özvar, " Türkiye'de yükseköğretimin yaygınlaşmasıyla kadın okullaşma oranı erkek okullaşma oranının önüne geçti" dedi.

YÖK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında akademi ve üniversitelerde yer alan kadınlara ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, Türkiye'de görev yapan 184 bin öğretim elemanının 86 bin 500'ünü kadınlar oluştururken, kadın akademisyenlerin oranı yüzde 47'ye yükseldi. Kadın akademisyenler, 2024 yılında 24 bin 186 bilimsel yayına imza attı.

Türkiye'deki üniversitelerde profesörlerin yüzde 35'i, doçentlerin yüzde 43'ü, doktor öğretim üyelerinin ise yüzde 48'i kadınlardan oluştu. Verilere göre akademide kadın araştırma görevlileri ile kadın öğretim görevlisi sayısı da dikkat çekti. Kadınlar araştırma görevlisi kadrolarında yüzde 55, öğretim görevlisi kadrolarında ise yüzde 52 oranıyla veride yer aldı.

"Ülke olarak kadınların üniversiteye erişiminde iyi noktadayız"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, son yıllarda kadınların yükseköğretime erişiminde önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek, "Ülke olarak kadın öğrencilerimizin üniversiteye erişimi konusunda oldukça iyi noktadayız. Türkiye'de yükseköğretimin yaygınlaşmasıyla kadın okullaşma oranı erkek okullaşma oranının önüne geçti" dedi.

Türkiye'deki üniversitelerde, 2024 yılı verilerine göre 3 milyon 873 bin kadın, 3 milyon 457 bin erkek öğrenci öğrenim görüyor. Verilere göre yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadınların oranı yüzde 53'e ulaşırken, üniversitelerde önlisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 54'ü, lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 52'si, yüksek lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 50'si, doktora düzeyinde öğrenim görenlerin ise yüzde 51'i kadınlardan oluşuyor.