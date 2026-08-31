YÖK'ten Üniversitelere 'Terörsüz Türkiye' Talimatı - Son Dakika
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YÖK'ten Üniversitelere 'Terörsüz Türkiye' Talimatı

YÖK\'ten Üniversitelere \'Terörsüz Türkiye\' Talimatı
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YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelere gönderdiği yazıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında akademik araştırmalar, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesini istedi. Özvar, bu hedefin tarihi önem taşıdığını ve üniversitelerin bu süreçte sorumlulukları olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla üniversitelere gönderilen yazıda "Terörsüz Türkiye" hedefinin farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması, bu kapsamda akademik araştırmalar yapılması, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi istendi.

Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" hedefinin, Türkiye'nin huzur ve güvenliği ile milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi açısından tarihi öneme sahip olduğunu belirtti. Özvar, bu kapsamda üniversitelere gönderdiği yazıya değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi, ülkemizin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğimizin güçlendirilmesi ve gelecek nesillerimizin çok daha güçlü bir Türkiye'de yaşaması bakımından tarihi öneme sahiptir. Biz, acıyı merheme dönüştüren bir milletin evlatlarıyız. Yaşadığımız acıları ancak güzel bir geleceği hep birlikte inşa ederek dindirebiliriz. Terörsüz Türkiye, ülkemizin gücünün terörle ziyan olmaması, bütün imkan ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir. Ülkemizin geleceği aydınlıktır. Yarınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz!

Bu tarihi süreçte üniversitelerimize de önemli sorumluluklar düşüyor. Ülkemizin dört bir yanından milyonlarca gencimizin birlikte öğrendiği, araştırdığı ve ürettiği üniversitelerimiz; farklılıkların zenginlik olduğu, gençlerimizin aynı sıralarda buluştuğu ve birlikte yarınlara yürüdüğü kardeşlik mekanlarıdır. Bu anlayışla tüm üniversitelerimize gönderdiğimiz yazıyla, Terörsüz Türkiye hedefinin farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınmasını; akademik araştırma ve çalışmalar yürütülmesini, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesini ve ortaya konulacak bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılmasını istedik.

Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşayabilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve vefayla anıyor; onların kıymetli ailelerine saygılarımızı, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırası daima milletimizin emaneti olacaktır. Bu emanete sahip çıkarak birlik, kardeşlik ve huzur içinde güçlü Türkiye'nin geleceğine hep birlikte yürüyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Konferans, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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