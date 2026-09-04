YÖK, ücret artışı sınırını aştığı belirlenen 23 vakıf üniversitesi hakkında inceleme başlattı - Son Dakika
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YÖK, ücret artışı sınırını aştığı belirlenen 23 vakıf üniversitesi hakkında inceleme başlattı

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Yükseköğretim Denetleme Kurulu, yüzde 25'lik ücret artış sınırına uymadığı ihbar edilen 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. İncelemede, kurumların 2026-2027 akademik yılı için belirlediği ücretler ve artışların mevzuata uygunluğu değerlendirilecek.

YÜKSEKÖĞRETİM Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen yüzde 25 artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 9'uncu maddesine dayanılarak yayımlanan 'Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Hazırlık veya Birinci Sınıf Dışındaki Sınıflarına Ait Öğrenim Ücretlerinin ve Ücret Artışlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar' ile öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılabilecek artışlara ilişkin kuralların belirlendiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz 2026 tarihli kararıyla, vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25'i geçmemesinin kararlaştırıldığı anımsatılarak, "Son dönemde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikayetlerde, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen artış sınırına uymadığı belirtildi. Başvurular üzerine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında, söz konusu yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 akademik yılı için belirledikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek" denildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından daha önce yapılan açıklamada, Başkanlığa ulaşan ve öğrenci aleyhine sonuç doğurduğu değerlendirilen başvuru, ihbar ve şikayetlerin günlük olarak ve ivedilikle inceleneceği duyurulmuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel YÖK, ücret artışı sınırını aştığı belirlenen 23 vakıf üniversitesi hakkında inceleme başlattı - Son Dakika

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