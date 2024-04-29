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YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular başladı

YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular, 13 Mayıs Pazartesi'ye kadar yapılabilecek. YÖK Üstün Başarı Ödülleri, bireysel, kurumsal, özel alan ve özel olmak üzere dört ana başlık altında 12 kategoride verilecek. Başvuruların detaylarına http://odul.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

29.04.2024 11:29
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular, 13 Mayıs Pazartesi'ye kadar yapılabilecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunca 2017'den bu yana verilen YÖK Üstün Başarı Ödülleri için bu yılki başvuru süreci başladı.

Başvurular bugünden itibaren 13 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59'a kadar sürecek. 2024 YÖK Üstün Başarı Ödülleri "bireysel", "kurumsal", "özel alan" ve "özel" olmak üzere dört ana başlık altında 12 kategoride verilecek.

Bireysel Ödüller başlığı altında Fen ve Mühendislik Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Sağlık ve Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere dört kategoride Yılın Doktora Tezi Ödülü verilecek. Bu ödüllere başvurular, bir önceki yıl içerisinde tamamlanmış doktora tezleri için doktora tezi sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılacak. Bu ödüller ile hoca-öğrenci ortak başarısının önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Kurumsal Ödüller başlığında ise Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları, Toplumsal Sorumluluk, Uluslararası İşbirliği, Üniversite-İş Dünyası İşbirliği ve Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü olmak üzere beş ayrı kategori bulunuyor. Bu ödüller için başvurular yükseköğretim kurumlarınca yapılacak. Ödüllerle yükseköğretim kurumlarının bir önceki yılda tamamlanmış yenilikçi çalışmalarının ve iyi uygulama örneklerinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Özel Alan Ödülleri, Milli Yenilik Ödülü ve Bilim Diplomasisi Ödülü kategorilerinde verilecek. Başvurular çalışmanın sahibi öğretim elemanı tarafından yapılacak. Başvurusu yapılacak çalışmaların, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda öğretim elemanı tarafından yürütülmüş ve tamamlanmış olması gerekiyor. Bu kategoride verilecek ödüllerle yükseköğretim ve ülke çıkarları için öncelikli görülen milli yenilik ve bilim diplomasisi alanında öğretim elemanlarının yaptığı çalışmaların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Özel Ödül ise İlme ve Talebeye Hizmet Ödülü olarak yaptığı çalışmalarla eğitime ve bilime önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına verilecek. Bu ödülle ilgili herhangi bir başvuru alınmayacak.

Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgilere http://odul.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

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