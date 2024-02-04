YÖK, vakıf üniversitelerindeki milli sporcu kontenjanını artıracak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, vakıf üniversitelerindeki yüzde 100 burslu milli sporcu kontenjanını artıracaklarını açıkladı.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Özvar, Kırgızistan'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda hem serbest hem grekoromen stilde dünya şampiyonluğu kazanan Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi Atalay Demir ve antrenörü Mehmet Naim Dildirim ile Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'ı makamında ağırladı.
Buradaki konuşmasında, kendisinin de eski bir sporcu olduğunu ifade eden Özvar, spora verdikleri önemi anlattı.
Milli sporculara üniversiteye girişte sağlanan imkanları anımsatan Özvar, bu konuda yürütülen yeni bir çalışmaya değinerek, "Milli sporcular için bir kontenjan çalışmamız oldu. Bu sene onu da ilan edeceğiz. Vakıf üniversitelerindeki yüzde 100 burslu milli sporcu kontenjanında artış sağlayacağız." bilgisini verdi.
"Spor Dostu Kampüs" Projesi başlatıldı
Özvar, Türkiye'de bütün üniversitelerde başlatılan "Spor Dostu Kampüs" projesi ile kampüslerin hem profesyonel sporculara hem de diğer öğrencilere imkanlar sağlayacak şekilde düzenlenmesini ve tüm öğrencilerin sporla buluşmasını istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:
"Türkiye'de bu konuda en iyi altyapıyı sunan, öğrenciyi en iyi teşvik eden, imkanlarını en üst düzeyde öğrencisiyle paylaşan üniversiteleri değerlendireceğiz ve ilk 10'a, 15'e giren üniversiteleri ilan edeceğiz. Bu konuda inşallah Gençlik ve Spor Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklar da bizlere destek sağlamış olacak. Biz hem bütün öğrencilerimizin sporla buluşmasını temin etmek, sporu sevdirmek, düzenli yaptırmak ama bir taraftan da profesyonelce spor yapan öğrencilerimizin de bu imkanlardan daha fazla düzeyde istifade etmesini sağlamak istiyoruz.
Üniversitelerimizin sadece bilimle değil, aynı zamanda en az onun kadar spor ve sanatla öne çıkması gerekir. Üniversitelerin bu üçüne de ev sahipliği yapması gerekir. Altyapımız da gayet güzel, çok sayıda beden eğitimi ve spor meslek yüksekokulumuz var, çok sayıda spor bilimleri fakültemiz var."
Dünya Şampiyonu Atalay'ın sözleri
Demir'i tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Özvar, sporcunun günde ikişer saat süren iki veya üç antrenman yaptığını anlatması üzerine, yetenek kadar çalışmanın da önemli olduğuna işaret etti.
Özvar, "Çalışma yeteneği geçer. Her alanda büyük bir emek lazım, devamlı meşgul olmanız gerekiyor. Siz artık sporu profesyonel boyutta yapıyorsunuz. Rakipleriniz ne kadar çalışıyorsa en az onlar kadar çalışmanız lazım." ifadesini kullandı.
Siirt Üniversitesinden dünya şampiyonu sporcu çıkmasının güzel bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Özvar, Rektör Şındak ve antrenörlere de teşekkür etti.
YÖK Başkanı Özvar, şunları kaydetti:
"Biz bu başarı hikayesiyle övünüyoruz. İyi ki böyle üniversitelerimiz, böyle sporcularımız var. Arzumuz, temennimiz odur ki Atalay gibi gerek Türkiye ölçeğinde gerek dünya ölçeğinde başarılı sporcular çıksın, bizler de onları destekleyelim. Üniversitelerimizde bu öğrencilerimiz okusunlar, yüksek tahsillerini tamamlasınlar, profesyonel spor hayatları sona erdikten sonra aynı hocaları gibi öğretim üyesi olarak, öğretim görevlisi olarak devam etsinler."
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