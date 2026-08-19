YÖK ve Ruanda\'dan Eğitim İş Birliği

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ruanda Müslümanları Topluluğu Lideri ve Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ile Türkiye ve Ruanda arasındaki yükseköğretim alanındaki mevcut ortaklıkları ve yeni iş birliği imkanlarını görüştü.

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ruanda Müslümanları Topluluğu Lideri ve Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ile beraberindeki heyeti YÖK Başkanlığında ağırladıklarını belirtti.

Özvar, görüşmeye ilişkin, "Görüşmemizde Türkiye ile Ruanda arasında yükseköğretim alanındaki mevcut ortaklıkları ve yeni iş birliği imkanlarını ele aldık" ifadelerini kullandı.

Başta ilahiyat alanı olmak üzere lisans ve lisansüstü eğitim ile burs imkanları üzerine de değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Özvar, "Nazik ziyaretleri ve verimli görüşme için Sayın Sindayigaya'ya teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.