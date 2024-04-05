YÖK, YTB ve Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitime ilişkin iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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YÖK, YTB ve Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitime ilişkin iş birliği protokolü imzalandı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitime ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Türk yükseköğretim sistemini küresel ölçekte daha saygın bir noktaya getirmeyi hedeflemektedir. İş birliği, eğitim ve öğretim alanında stratejik hedefler doğrultusunda çalışan kurumların eşgüdüm ve uyum içinde olmasını sağlayacak bir örnek teşkil etmektedir.

05.04.2024 19:00  Güncelleme: 19:04
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YÖK, YTB ve Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitime ilişkin iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitime ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitime ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk yükseköğretim sistemini küresel ölçekte daha saygın bir noktaya getirmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Bu anlayışla, yükseköğretim sistemimizin her şeyden önce kalite odaklı, rekabetçi, yenilikçi, istihdam ve katma değer üreten niteliklerini güçlendirmekteyiz. Üniversitelerimizi, dünyanın en başarılı üniversiteleri arasına girmeleri için destekliyoruz. Saygın derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında en üst seviyelerde yer almaları yönünde teşvik ediyoruz" dedi.

"Avrupa devletleriyle yükseköğretim konusunda mevcut yakın temaslarımızı ileri bir aşamaya taşıyoruz"

Uluslararası alanda eğitim konusuna dikkati çeken Prof. Dr. Özvar, "Ülkemizin bölgesel ve küresel konularda önemli bir aktör konumuyla uyumlu olarak bilim diplomasisine önem veriyoruz. Uluslararası alanda ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi geliştirmeye yönelik adımlar atıyoruz. Ülkemizin ortak stratejik hedefleri doğrultusunda küresel ölçekte faaliyet gösteren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Maarif Vakfı'yla güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu güç birliği, eğitim alanında yurt dışından ülkemize yönelik yeni bir dinamik kazandıracak ve kapasite artışına imkan tanıyacaktır. İş birliğimiz, eğitim ve öğretim alanında aynı stratejik hedefler doğrultusunda çalışan kurumlarımızın eşgüdüm ve uyum içinde olmaları bakımından da önemli bir örnek teşkil etmektedir. Türkiye, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın bir üyesidir. Burada yapılan çalışmalara aktif olarak katılıyor ve katkıda bulunuyoruz. Avrupa devletleriyle yükseköğretim konusunda mevcut yakın temaslarımızı ileri bir aşamaya taşıyoruz. Diğer taraftan küresel vizyonumuzla uyumlu bir anlayışla, başta tarihi ve kültürel yakınlığımız olan coğrafyalar olmak üzere, yeni iş birlikleri tesis ediyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Maarif Vakfı'nın halihazırda küresel düzeyde kurmuş olduğu bağların ve yaptığı çalışmaların, bizim bu yöndeki çabalarımıza da önemli bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: İHA

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