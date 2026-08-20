Yoksulluk ve Geçim Sorunu Gündemde - Son Dakika
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Yoksulluk ve Geçim Sorunu Gündemde

Yoksulluk ve Geçim Sorunu Gündemde
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Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin yoksulluk sorununu eleştirerek hükümeti suçladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, " Türkiye'nin en önemli ve yakıcı gündemi yoksulluk, açlık ve geçinememe. Türkiye'nin birçok sorunu var ama pazarda en çok hissettiğimiz insanların her geçen gün daha çok yoksullaşması. AK Parti, 25 yılda Türkiye'yi maalesef en yoksul hale getirdi" dedi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da bir pazarda yurttaşlar ve esnafla bir araya geldi. Tanrıkulu, burada şunları söyledi:

"Diyarbakır'da pazardayım. Asgari ücret 28 bin lira, emekli maaşı ise 23 bin 500 lira. En son ocak ayında emekli maaşı ve asgari ücret belirlenmişti. O zamandan bu zamana geçen süre içerisinde 28 bin lira 20 bin liraya düştü, 23 bin lira ise 15 bin liraya düştü enflasyona göre. Ama herhangi bir artış yapılmadı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 37 bin lira. Bu pazarda, yurttaşlarımız alışveriş yapamıyorlar. Esnaf da şikayetçi. Aldığını satamıyor ve günün sonunda en az maliyetle insanlara pazarlamaya çalışıyorlar. Türkiye'nin en önemli ve yakıcı gündemi yoksulluk, açlık ve geçinememe. Türkiye'nin birçok sorunu var ama pazarda en çok hissettiğimiz insanların her geçen gün daha çok yoksullaşması. AK Parti, 25 yılda Türkiye'yi maalesef en yoksul hale getirdi."

Kaynak: ANKA

Yoksulluk, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoksulluk ve Geçim Sorunu Gündemde - Son Dakika

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