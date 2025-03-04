Yoksulluk Yerine Milyarlarca Lira Yardım

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Yardım yapılan hane ve kişi sayısı düşerken, yardım yapılan paranın miktarı fahiş bir şekilde yükseldi. İktidar yoksulluğu önlemek yerine gizlemek için milyarlarca lira kaynak kullandı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, iktidarın ülkedeki derin yoksulluğu gizlemek için kesenin ağzını açtığını söyledi. Bulut, şunları kaydetti:

"2024 yılında 4 milyon 574 bin 684 haneye yapılan yardımın miktarı 491,7 milyar lirayken; gıda yardımlarından faydalanan 4 milyon 262 bin 105 kişiye 3,07 milyar lira yardım yapıldı. 2024 yılında yoksulluğu makyajlamak için bütçeden çıkan para 494 milyar 770 milyon liraya yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınladığı 2024 yılı faaliyet raporuna göre 2024 yılında 4 milyon 574 bin 684 haneye yapılan yardımın miktarı 491,7 milyar lirayken, 4 milyon 262 bin 105 kişiye 3,07 milyar lira tutarında gıda yardımı yapıldı. 2023 yılında ise 4 milyon 989 bin 456 haneye yapılan yardımın miktarı 305,9 milyar lirayken, yine aynı yıl 3 milyon 509 bin 427 kişiye 1,21 milyar lira tutarında gıda yardımı yapıldı.

Yardım yapılan hane ve kişi sayısı düşerken, yardım yapılan paranın miktarı fahiş bir şekilde yükseldi. İktidar yoksulluğu önlemek yerine gizlemek için milyarlarca lira kaynak kullandı.

"İktidar, yokluk, yoksulluk konuşulmasın diye sürekli suni gündemler yaratıyor"

Emekliyi, emekçiyi sefalet ücretine mahküm eden iktidar, yokluk, yoksulluk konuşulmasın diye sürekli suni gündemler yaratıyor. 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret 2 ay geçmeden açlık sınırının altında kaldı. En düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 lira kira parası bile değil. Ne kadar saklamaya çalışsalar da ülkenin tek bir gerçek gündemi var: Açlık, sefalet!"