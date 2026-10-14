Yol çalışmaları nedeniyle Kuskunkıran Tüneli 09.00-17.00 arası trafiğe kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yol çalışmaları nedeniyle Kuskunkıran Tüneli 09.00-17.00 arası trafiğe kapatılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğünün bültenine göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen birçok güzergahta ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları istenirken, Kuskunkıran Tüneli 09.00-17.00 arası trafiğe kapatılacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki Kesişim-4 Köprüsü'nde genleşme derzlerinin yenilenmesi sebebiyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım Niğde yönünden devam ediyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Araç yolunun 2-4. kilometrelerinde (Sanayi Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Van-Tatvan yolundaki Kuskunkıran Tüneli bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım Kuskunkıran Geçidi'nden sağlanacak.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3-7. kilometreleri ile Diyarbakır-Siverek yolunun 35-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve yaklaşımlarında görüntü sistemlerinin bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: AA
OtomobilTrafikUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı Bakın ne yapacaklar Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı! Bakın ne yapacaklar
Azerbaycan ekibi Sabah’tan Şampiyonlar Ligi’nde tarihi galibiyet Azerbaycan ekibi Sabah'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet
Hız treninden düşerek öldü Son mesajındaki tesadüf ürpertti Hız treninden düşerek öldü! Son mesajındaki tesadüf ürpertti
Fuhuş operasyonunda gerçek ortaya çıktı Fuhuş operasyonunda gerçek ortaya çıktı
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı Görüntülere soruşturma başlatıldı 69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı
İsmail Kartal’dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj
08:59
Lemina’nın Yamal’a ne dediği ortaya çıktı
Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
08:43
Halk TV’ye neden kayyum atandı Başsavcılıktan açıklama geldi
Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi
08:32
Trump’ın yeni sözcüsü ilk gününde fena pot kırdı
Trump'ın yeni sözcüsü ilk gününde fena pot kırdı
07:18
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
07:06
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular
Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
06:35
Elektrikli araç alarmı Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 09:12:50. #7.13#
SON DAKİKA: Yol çalışmaları nedeniyle Kuskunkıran Tüneli 09.00-17.00 arası trafiğe kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei