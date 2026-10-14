Yol çalışmaları nedeniyle Kuskunkıran Tüneli 09.00-17.00 arası trafiğe kapatılacak

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki Kesişim-4 Köprüsü'nde genleşme derzlerinin yenilenmesi sebebiyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım Niğde yönünden devam ediyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Araç yolunun 2-4. kilometrelerinde (Sanayi Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Van-Tatvan yolundaki Kuskunkıran Tüneli bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım Kuskunkıran Geçidi'nden sağlanacak.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3-7. kilometreleri ile Diyarbakır-Siverek yolunun 35-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve yaklaşımlarında görüntü sistemlerinin bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.