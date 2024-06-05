Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor. Eceabat-Gelibolu-Keşan, Zonguldak-Devrek-Mengen, İzmir-Çeşme, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara, TAG Otoyolu Bahçe-Nurdağı kavşakları, Samsun-Ordu, Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı, Elmalı-Finike, İkizdere-İspir ve Refahiye-İliç yollarında yapılan çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

05.06.2024 08:21
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Eceabat-Gelibolu- Keşan yolunun 62-65, Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Çeşme istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametindeki banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 15-16. kilometrelerinde (Sinderler Mahallesi mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle yol 10.00-16.00 saatlerinde kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Elmalı-Finike yolunun 22-25. kilometrelerindeki heyelan ve çökme dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İkizdere-İspir yolunun 24. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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