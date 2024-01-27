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Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Kontrollü İzin Veriliyor - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Kontrollü İzin Veriliyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İzmit-Kandıra yolunda istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanırken, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti bakım onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Mengen-Yeniçağa yolunda meydana gelen heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunda ve Yenişehir-Bilecik yolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunda hemzemin geçit yapımı çalışması nedeniyle Vakfıkebir-Beşikdüzü yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor. Bartın-Safranbolu yolunda menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanırken, Samandağ-Hatay yolunda ve Tosya-Osmancık yolunda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Kontrollü İzin Veriliyor
27.01.2024 - 08:37,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra yolunun 24-28. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar- Urla kavşakları) bakım onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Yenişehir- Bilecik yolunun 6-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü, bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 3-5. kilometrelerinde hemzemin geçit yapımı çalışması dolayısıyla Vakfıkebir-Beşikdüzü yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) sürdürülüyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samandağ- Hatay yolunun 9-15., Tosya-Osmancık yolunun ise 41-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA
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