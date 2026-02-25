Yol Çalışması Sırasında Ev Duvarı Yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yol Çalışması Sırasında Ev Duvarı Yıkıldı

Yol Çalışması Sırasında Ev Duvarı Yıkıldı
25.02.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yol genişletme çalışması sırasında 78 yaşındaki Seyfi Aydoğan'ın evin duvarı yıkıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen yol genişletme çalışması sırasında tek katlı evin duvarının bir kısmı yıkıldı.

Yeşiltepe Mahallesi Seyitali Sokak'ta sürdürülen çalışma sırasında iş makinesiyle yapılan müdahale sırasında 78 yaşındaki Seyfi Aydoğan'a ait evin salon duvarı zarar gördü. Duvarın bir kısmının yıkılmasıyla evin içi kısmı dışarıdan görünür hale geldi.

Belediye ekipleri, zarar gören duvarın onarımı için çalışma başlattı.

Ev sahibi Aydoğan, AA muhabirine, çalışmaları dışarıdan takip ettiği sırada durumu fark ettiğini söyledi.

Sokakta yol çalışması olduğunu belirten Aydoğan, "Yola doğru bir bölüm gidiyordu. İş makineleri dükkanları kaldırırken benim evin duvarına da denk geldi. Salon duvarı yıkıldı. İçerisi dışarıdan görünüyor." dedi.

Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığını ifade eden Aydoğan, "Ekiplere orada benim evim var dikkat edin derken o sırada benim evin duvarı da yıkıldı. Bahçede briket duvarım vardı, benim kiremitlerimi kendi kiremitleri sanmışlar. Orası da göçtü, bir kaza oldu. Arkadaş göremedi herhalde." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Belediye, Aydoğan, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol Çalışması Sırasında Ev Duvarı Yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
Küçükçekmece’de 16 yaşındaki çocuğu “fotoğraf çektin“ iddiasıyla darbettiler Küçükçekmece'de 16 yaşındaki çocuğu "fotoğraf çektin" iddiasıyla darbettiler
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kala kaldılar Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kala kaldılar
Spalletti, Kenan Yıldız’ın kendisinden istediği şeyi açıkladı Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 16:58:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Yol Çalışması Sırasında Ev Duvarı Yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.