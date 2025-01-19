ŞANLIURFA'da, elindeki bıçakla yoldan geçenleri tehdit ettiği belirtilen Mustafa K. (26), mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi.
Olay, öğleden sonra Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen Mustafa K., elindeki bıçakla yoldan geçenlere bağırarak tehdit etmeye başladı. Mahalle sakinleri uyarılara rağmen uzaklaşmayan Mustafa K.'yı darbetti ve polise haber verdi. Mustafa K., kısa süre sonra adrese gelen polise teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)
Son Dakika › Güncel › Yol kesen bıçaklı zorbayı dövüp, polise teslim ettiler - Son Dakika
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