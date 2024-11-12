Yol Tartışması Kanlı Bitti: Şüpheli Gözaltında

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Arnavutköy'de tartıştığı sürücünün yolunu keserek aracına zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömerli Mahallesi'nde 9 Kasım'da saat 04.00 sıralarında cadde üzerinde yol verme nedeniyle tartışan iki kişiden birinin diğerinin önünü keserek aracına zarar vermesine ilişkin sosyal medyada ve ulusal kanallarda yayınlanan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, E.K'nin (40) önünü keserek tehdit edip hakaretlerde bulunan ve aracına zarar veren kişinin Ş.M.K. (20) olduğunu belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, "mala zarar verme ve tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.