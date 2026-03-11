Yol Tartışması: Sürücüye 380 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Son Dakika Logo

Yol Tartışması: Sürücüye 380 Bin Lira Ceza

Yol Tartışması: Sürücüye 380 Bin Lira Ceza
11.03.2026 20:49
İzmir'de yol verme yüzünden tartıştığı sürücüye saldırmaya çalışan E.E.'ye 380 bin lira ceza verildi.

İZMİR'de yol verme tartışması nedeniyle minibüsle önünü kestiği aracın sürücüsüne saldırmaya çalışan E.E.'ye toplam 380 bin lira idari para cezası uygulanıp ehliyetine de el konulurken, araç da trafikten men edildi.

Olay dün saat 22.20 sıralarında İzmir Çevreyolu Atatürk Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Bornova istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol verme tartışması nedeniyle iki sürücü arasında gerginlik yaşandı. Minibüsle seyir halindeyken sol şeritteki aracın önüne kırıp, yolunu kesen sürücü ardından araçtan inip sürücüye saldırmaya çalıştı. Söz konusu olay, araç içi kamerayla kaydedildi.

OLAY ANI ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde şüphelinin otoyolun sol şeridinde durup saldırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 35 BYJ 240 plakalı minibüsün şoförünün E.E. (44) olduğunu tespit etti. Sürücü E.E.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 380 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün el konuldu. Diğer aracın sahibine ise 40 bin idari para cezası kesildi ve araç 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yol Tartışması: Sürücüye 380 Bin Lira Ceza - Son Dakika

