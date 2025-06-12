Yol Verme Kavgasında İki Ölüm

BABA DA ÖLDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDI
Malatya'nın Pütürge ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan Bülent Fırat'ın ardından babası Nuri Fırat da (82) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Fırat'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Amcası ile kuzenini öldüren Şerafettin Fırat ise suç aletiyle birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
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