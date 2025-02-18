Başakşehir'de trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı kadın sürücünün aracını yumruklayarak zarar verdiği öne sürülen kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kuzey Marmara Yolu'nda Başakşehir istikametinde seyreden kadın sürücü ile aynı yönde ilerleyen farklı bir aracın sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma yürüttü.
Yapılan incelemede, kadın sürücünün aracına zarar vererek, tehdit ve hakarette bulunan kişinin kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli S.Z'yi yakaladı.
Şüpheli S.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, şüpheli S.Z'nin kadın sürücünün aracına tekme ve yumruk atarak zarar vermesi yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Yol Verme Tartışması: Kadın Sürücünün Aracına Saldırı - Son Dakika
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