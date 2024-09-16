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Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

İnegöl'de yol verme yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki zanlı yakalandı.

16.09.2024 20:49
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Cerrah Mahallesi'nde Ali Çubuk (30) ile C.N (20) arasında iddiaya göre yol verme tartışması yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından C.N. silahla Ali Çubuk'u yaraladı.

Daha sonra C.N. ve ağabeyi Ö.N. (25) olay yerinden kaçtı.

Ali Çubuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bölgede operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, Ali Çubuk'un cinayet zanlısı C.N. ile ağabeyi Ö.N'yi Yeniceköy Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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