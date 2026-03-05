Yol Verme Tartışmasında Kavga: 240 Bin TL Ceza - Son Dakika
Yol Verme Tartışmasında Kavga: 240 Bin TL Ceza
05.03.2026 21:00
Aydın'da yol verme meselesi nedeniyle bir sürücüye 240 bin TL ceza verildi. Saldırı anı kamerada.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, kendisine el-kol hareketi yapıldığını ileri sürdüğü kamyonete saldırıp, camını yumruklayan otomobil sürücüsü Emirhan S.'ye, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek maddelerinden toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 28 Şubat günü saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi Batı Çevre Bulvarı Tellidede Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Emirhan S., iddiaya göre, ara sokakta bekleme yapan kamyonetin arkasında durdu. İki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Emirhan S., kamyonet sürücüsünün kendisine el-kol hareketi yaptığını ileri sürüp, öfkeyle aracından indi. Kamyonetin camını yumruklayıp, kapısını açmaya çalışan Emirhan S., aracın aynasını kırmaya çalıştı.

Saldırı anlarının başka bir aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdığı olayın dün sanal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen sivil trafik polisleri, Emirhan S.'yi bugün gözaltına aldı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek maddelerinden toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

Karakola götürülen Emirhan S.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Kavga, Aydın, Suç, Son Dakika

