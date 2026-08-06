Yol verme tartışmasında testereyle saldırı

ADANA'da 'yol verme' tartışmasında otomobilinden inen sürücü M.A.K. (40), darbettiği A.H.Ş.'ye testereyle saldırmaya çalıştı. Araç kamerasına yansıyan olay, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Olay, dün Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; trafikte, otomobil sürücüleri M.A.K. ve A.H.Ş. arasında 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Araçlarından inen sürücüler kavga etti. M.A.K.'nin yumruk attığı A.H.Ş., dudağından yaralandı. M.A.K., sonra da otomobilinin bagajından aldığı testereyle A.H.Ş.'ye saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi. M.A.K., otomobiline binip bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Yaşananlar, araç kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.