Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Yakalandı

Batman'da yolcu otobüsünde çantasında 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan kadın tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde bir yolcu otobüsü durduruldu.
Araçta yapılan aramada kadın yolcuya ait çantada 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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