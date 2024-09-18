Yolda Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Besni Organize Sanayi Sitesinde Cuma Uçar yönetimindeki 33 N 9739 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. Uçar, otomobili yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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