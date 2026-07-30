Yolda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Yolda Çalışmalar Devam Ediyor

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Trafik işaretlerine uyulmalı; otoyollarda yapım, onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 TEM Otoyolu'nun Kınalı-Silivri kavşakları kesimi güney taşıma yolunda (İstanbul İstikameti) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 20.00-07.00 saatlerinde trafik akışı diğer platformdan çift yönlü gerçekleştirilecek.

Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi Denizli istikametinde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları sebebiyle orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun 0-2. kilometreleri Nurdağı-Narlı kavşakları ile Gaziantep-Adana istikametindeki Nurdağı Kavşağı otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım, Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

İyidere-İkizdere yolunun 26. kilometresindeki (Güneyce mevki) göçük sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan devlet yolunun 4-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. kilometreleri üstyapı onarım çalışmalarından dolayı trafiğe kapatılarak ulaşım, Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü devam ediyor.

Kahramanmaraş kuzey çevre yolunun 12-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş il sınırı-Malatya yolunun 32- 36. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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