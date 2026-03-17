Yolda Çarpan Araç, Yaşlı Kadını Öldürdü
Yolda Çarpan Araç, Yaşlı Kadını Öldürdü

17.03.2026 23:29
Batman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Sultan Oynar hayatını kaybetti. Polis müdahale etti.

BATMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Sultan Oynar (65) hayatını kaybetti. Kazanın ardından ölen kişinin yakınları araca saldırdı, polis havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı uzaklaştırdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TPAO Bulvarı'nda meydana geldi. Edip. Ş. (45) yönetimindeki 34 HKY 100 plakalı otomobil, Korik Kavşağı yönüne ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Oynar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Oynar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Oynar'ın cenazesi otopsi için hastane Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza yerine gelen yakınları ise otomobile taşlarla saldırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Sürücü Edip Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
