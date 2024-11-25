Yolda Mahsur Kalan 157 Kişi Kurtarıldı

YOLDA MAHSUR KALAN 157 KİŞİ KURTARILDI
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Erkilet, Kuşçu, Çevril ve Taşhan mahallelerinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kent merkezine doğru giden toplam 157 kişi, arazi araçları, greyderler ve kepçelerle araçlarından alınarak güvenli noktalara taşındı. Gün ağardıktan sonra yol açma çalışması başlatılırken, araçlar da bulundukları noktalardan kaldırıldı.
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