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Yollarına çıkan tilkileri elleriyle beslediler

Artvin'de Atabarı Kayak Merkezi'ne giden bir grup kişi, dönüş yolunda ormanlık alanda karşılarına çıkan tilkilere ekmek vererek besledi. Tilkilerin sevimli ve sakin tavırları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yollarına çıkan tilkileri elleriyle beslediler
03.01.2024 - 23:34,
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Yollarına çıkan tilkileri elleriyle beslediler

ARTVİN - Artvin'de Atabarı Kayak Merkezi'ne giden Fikri Özkan'ın eşi ve arkadaşları dönüş yolunda ormanlık alanda önlerine çıkan tilkileri ekmekle besledi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fikri Özkan, eşi ve arkadaşlarıyla eğlenmek için gittikleri Atabarı Kayak merkezi dönüşü yol kenarında gördükleri tilkiyi elleriyle beslediler.

Araçlarını durdurup ve izlemeye başladıkları 4 tilkiye ekmek vererek beslemeye başladılar. Korkup kaçmayan tilkiler, karınlarını doyurunca yeniden ormanlık alana geri döndüler.

Tilkilerle sohbet eden grup o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt alırken tilkilerin sevimli ve sakin tavırları dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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