Yolsuzluk Soruşturmasında 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere 'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Karalar ve Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından çevik kuvvet ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.