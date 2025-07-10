Yolsuzluk Soruşturmasında Tahliye

Ayşe GÜREL/ İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan inşaat firması sahibi Adem Soytekin tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. 'Rüşvet vermek' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklanan şüpheli Adem Soytekin, 20 Haziran'da etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa ifade verdi. Soytekin'in tahliye olduğu öğrenildi.