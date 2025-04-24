Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında iş insanı Adnan Bıçakçı, firari şüpheli Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Bıçakçı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, Adnan Bıçakçı'nın alınan ifadesinde, dosya şüphelisi firari Emrah Bağdatlı ile uzun süreli bir arkadaşlığının bulunduğunu söylediği kaydedildi.

Yazıda, Bıçakçı'nın alınan ifadesinde, Bağdatlı'nın yaptığı işler ve hayatı hakkında verdiği bilgilerin, bu sıkı arkadaşlık ilişkisi dikkate alındığında hayatın olağan akışına uygun olmadığı aktarıldı.

Bıçakçı'nın şüpheli Bağdatlı'yı operasyon tarihinden önce yurt dışına kaçırdığı bilgisi verilen yazıda, yine emniyet ifadesinde ise herhangi bir ticari ilişkisinin olmadığını belirttiği tutuklu şüpheli Orçun Muhittin Yılmaz'a 1,5 milyon lira gönderdiğini ikrar ettiği kaydedildi.

Yazıda, Bıçakçı'nın suçtan kaçmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek, şüphelinin Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına çıkarılması ve birçok örgüt üyesi ile temasının bulunmasının, örgüt üyeliği kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

Sevk yazısında, Bıçakçı'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun cezasının üst sınırı dikkate alınarak, tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.