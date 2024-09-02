Yolsuzluk Suçlamasıyla Hapiste Bulunan Siyasetçi Alfred Beleri Serbest Bırakıldı

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Arnavutluk'taki yerel seçimlerde, yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla hapiste bulunan, etnik olarak Yunan kökenli olan siyasetçi Alfred Beleri serbest bırakıldı.

Fier İlk Derece Mahkemesi, Arnavutluk'ta 14 Mayıs 2023'te düzenlenen yerel seçimlerde Himara Belediye Başkanı seçilen ancak yolsuzluktan hüküm giymesi nedeniyle görevine son verilen Beleri'nin şartlı tahliyesine karar verdi.

Avukatı Geni Gjyzari, Beleri'nin polis yetkilileriyle iletişimi sürdürmesi şartıyla bugün serbest bırakıldığını açıkladı.

Beleri'nin 6 hafta daha hapis cezası bulunuyordu.

Hem Yunanistan hem Arnavutluk vatandaşlığı olan, Arnavutluk'taki Yunan azınlık üyelerinden olan siyasetçi Beleri, Yunanistan'da 9 Haziran'da düzenlenen AP seçimlerinde de, Yunanistan'daki iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin aday göstermesi sonucu, Yunanistan'daki Yeni Demokrasi Partisi adına AP milletvekili olmaya hak kazanmıştı.

Yunanistan karardan memnun

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Beleri'nin cezaevinden şartlı tahliye edilmesini "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Yerapetritis, Selanik ziyareti sırasında gazetecilere, Avrupa Parlementosunun (AP) Haziran seçimlerinde Yunanistan'ın iktidar partisi Yeni Demokrasi'den milletvekili seçilen ancak Mayıs 2023'teki Arnavutluk yerel seçimlerinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle cezaevinde bulunan Beleri'nin tahliyesine ilişkin bugünkü kararı değerlendirdi.

Yunan Bakan, "Seçilmiş Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilinin yaklaşık 16 aylık cezaevi sürecinin ardından tahliye edilmesi olumlu bir gelişmedir." dedi.

Ne olmuştu?

Beleri, 12 Mayıs 2023'te "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri hakkında "Himara ve köylerindeki vatandaşlara, seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif ederek oy satın alma faaliyetlerine karıştığı" şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

Gözaltındaki Beleri, 14 Mayıs 2023'te düzenlenen yerel seçimlerde Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi, 22 Mayıs 2023'te Beleri'nin tutuklanmasına karar vermişti.

Beleri'nin tutuklanması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.??????????????

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Temyiz Mahkemesinde (GJPAKKO) görülen ve 25 Haziran'da sonuçlanan davada, Beleri hakkında "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçundan 5 Mart'ta verilen iki yıl hapis cezası kararı onanmıştı.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), 5 Temmuz'da Beleri'nin görevini sürdürme yetkisinin feshedilmesine karar vermişti.

Beleri, Yunanistan'da 9 Haziran'da düzenlenen AP seçimlerinde de iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin listesinden aday olmuş ve AP'nin Yunanistan milletvekillerinden biri olmaya hak kazanmıştı.