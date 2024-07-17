Yolunu kaybeden yavru karaca doğaya bırakılarak annesine kavuştu - Son Dakika
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Yolunu kaybeden yavru karaca doğaya bırakılarak annesine kavuştu

Karabük'te orman işçileri tarafından bulunan ve annesini kaybeden yavru karaca, Karabük DKMP personeli tarafından koruma altına alınarak yeniden doğaya salınarak annesine kavuştu. Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Keltepe Orman İşletme Şefliği personellerince bulunan yavru Karaca bulundu. Yolunu kaybederek orman işçilerinin sayvan diye tabir edilen barakaya giren ve annesini aradığı tespit edilen yavru karaca için durum Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Bir müddet bölgede inceleme yapan ekipler anne Karaca'nın ayak izlerinin olduğu bölgeye yavru karacayı bırakarak izlemeye başladı. Bir süre DKMP ekipleri tarafından izlenen yavru karaca annesinin gelmesiyle tekrar ona kavuşarak doğal hayat geri döndü. DKMP ekipleri ise o anları resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak, 'Lütfen sizlerde doğada yavru Karaca gördüğünüzde rahatsız etmeyiniz çünkü anne Karaca beslenmesi bitince yavrularını bıraktığı yerden alacaktır' uyarısında bulundu.

17.07.2024 17:39
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Yolunu kaybeden yavru karaca doğaya bırakılarak annesine kavuştu

KARABÜK - Karabük'te orman işçileri tarafından bulunan ve annesini kaybeden yavru karaca Karabük DKMP personeli tarafından koruma altına alınarak yeniden doğaya salınarak annesine kavuştu.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Keltepe Orman İşletme Şefliği personellerince bulunan yavru Karaca bulundu. Yolunu kaybederek orman işçilerinin sayvan diye tabir edilen barakaya giren ve annesini aradığı tespit edilen yavru karaca için durum Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine bölgeye giden Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yavru karaca koruma altına alındı. Bir müddet bölgede inceleme yapan ekipler anne Karaca'nın ayak izlerinin olduğu bölgeye yavru karacayı bırakarak izlemeye başladı. Bir süre DKMP ekipleri tarafından izlenen yavru karaca annesinin gelmesiyle tekrar ona kavuşarak doğal hayat geri döndü.

DKMP ekipleri ise o anları resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Lütfen sizlerde doğada yavru Karaca gördüğünüzde rahatsız etmeyiniz çünkü anne Karaca beslenmesi bitince yavrularını bıraktığı yerden alacaktır" uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sosyal Medya, İnceleme, Karabük, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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