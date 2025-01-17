Yoon Sıkıyönetim Soruşturmasına Hedef Oldu - Son Dakika
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Yoon Sıkıyönetim Soruşturmasına Hedef Oldu

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı, özel savcı tarafından soruşturulacak.

17.01.2025 21:46
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Güney Kore Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık 2024'teki kısa süren sıkıyönetim ilanının "özel yetkili bir savcı" tarafından soruşturulmasını öngören revize edilmiş yeni önerge mecliste kabul edildi.

Yonhap'ın haberine göre, ana muhalefetteki Demokrat Parti (DP) tarafından sunulan ve Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturmanın özel yetkili savcı tarafından yürütülmesini öngören önerge mecliste oylandı.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin tamamının red oyu kullanmasına rağmen söz konusu önerge, 188 "evet" oyuyla meclisten geçti.

Öte yandan, oylanan önergede bir öncekinin aksine, Yoon hakkında, Kuzey Kore'ye Pyongyang karşıtı bildiriler göndererek savaşı kışkırtmaya çalıştığı ve böylece "vatana ihanet" suçu işlediği iddiaları yer almadı.

Yoon hakkındaki soruşturmanın "özel yetkili bir savcı" tarafından yürütülmesini öngören yasa tasarısı 13 Ocak'ta Parlamento Komitesinden geçmişti.

PPP milletvekilleri, soruşturmanın kapsamını, Yoon'un "vatana ihanet" suçu işlediği iddialarını da içerecek şekilde genişleten yasa tasarısını "aşırı" olduğu gerekçesiyle eleştirmişti.

Gün içinde DP ile PPP arasında önergenin içeriğine ilişkin yapılan müzakerede sonuç alınamamış, bunun üzerine DP tarafından önerge tek taraflı meclise sunulmuştu.

Yoon, gözaltına alınmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) başkent Seul'un güneyinde bulunan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

CIO ise mahkemeye yaptığı başvuruda Yoon hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yoon Sıkıyönetim Soruşturmasına Hedef Oldu - Son Dakika

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