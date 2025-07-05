Yoon Suk Yeol 9 Saat Sorgulandı - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol 9 Saat Sorgulandı

05.07.2025 18:22
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Eski Kore Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı soruşturmasında özel savcılarca 9 saat ifadeye alındı.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Aralık 2024'te ilan ettiği sıkıyönetime ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ikinci ifadede özel savcılar tarafından 9 saat boyunca sorgulandı.

Yonhap'ın haberine göre, eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanına ilişkin başlatılan özel soruşturma sürüyor.

Seul Yüksek Savcılığından yapılan açıklamada, Yoon'un geçen hafta gerçekleşen ilk sorgulamanın ardından ikinci defa ifadeye geldiği belirtildi.

Yoon'un sıkıyönetim kararına ilişkin yürütülen soruşturma için verdiği ifadenin 9 saat sürdüğü aktarılan açıklamada, sorguda ocak ayında hakkında çıkarılan gözaltı kararının uygulanmasını engellemek amacıyla müfettişleri durdurmaya çalıştığı iddiaları ele alındı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti.

Ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Soruşturma kapsamında ifade vermesine yönelik yapılan çağrıları dikkate almayan Yoon, 28 Haziran'da ilk kez ifade vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yoon Suk Yeol 9 Saat Sorgulandı - Son Dakika

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