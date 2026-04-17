Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yoon Suk Yeol'a Yalancı Tanıklık Suçlaması

17.04.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de eski Başkan Yoon Suk Yeol, yalancı tanıklık suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası talep edildi.

Güney Kore'de özel yetkili savcılık, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında, eski Başbakan Han Duck-soo'nun davasında "yalancı tanıklık" yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası talep etti.

Yonhap'ın haberine göre, özel yetkili savcılık, Yoon'un Aralık 2024'te sıkıyönetim ilanından önce topladığı Bakanlar Kurulu'nun, Han'ın bu yöndeki önerisinden önce planlandığı izlenimini verdiğini belirtti.

Savcılık yetkilileri, Yoon'un, Han ve eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ile birlikte söz konusu toplantının ardından sıkıyönetim ilanına ilişkin metni hazırladığını öne sürerek, hakkında "yalancı tanıklık" yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası talep etti.

Kasımda Han'ın davasında tanık olarak dinlenen Yoon'a, söz konusu toplantının sıkıyönetim ilanını meşru göstermek amacıyla önerilip önerilmediği sorulmuş, Yoon ise sorunun yönlendirici olduğunu savunarak, Bakanlar Kurulu üyelerinin "görüntü oluşturmak için getirilen kişiler olmadığını" ifade etmişti.

Özel savcılık, yalancı tanıklık suçlamasıyla iddianameye dahil edilen Yoon'un başlangıçta Bakanlar Kurulu toplantısı yapmayı planlamadığını, ancak durumu meşru göstermek amacıyla Han'ın önerisi üzerine bu yönde adım attığını ileri sürüyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Yalancı, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:51:42. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.