Yoon Suk Yeol ASEAN Zirvesi'nde Önemli Görüşmeler Yaptı

Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 44. ve 45. Zirvesi marjında Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra ve Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile bir araya geldi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Laos'un başkenti Viyentiyan'da devam eden ASEAN Zirvesi kapsamında Japonya Başbakanı İşiba ile görüştü.

Görüşmede Yoon, Japonya'nın önceki Başbakanı Kişida Fumio döneminde yapılan mekik diplomasisi dahil aktif ve yakın iletişim yoluyla ikili ilişkileri güçlendirmeye devam etmeyi umduğunu dile getirdi.

Yoon, "İkili ilişkilerimizin geleceğine yönelik umut dolu bir vizyon sunmak ve her iki ülke halkının da ilişkilerimizdeki somut ilerlemeyi hissedebilmelerini sağlamak için sizinle yakın şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Japonya Başbakanı İşiba da mekik diplomasisi yoluyla Yoon ile yakın işbirliği içerisinde olma arzusunu ifade etti.

İşiba, "Günümüzün stratejik ortamında, Japonya ve Güney Kore arasındaki yakın işbirliği, bölgesel istikrar ve barış için hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yoon ayrıca Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra ve Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile de görüştü.

Paetongtarn ile yapılan görüşmede iki lider, elektrikli araçlar ve savunma sanayisi gibi alanlarda ekonomik işbirliğini güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Laoslu mevkidaşıyla yaptığı görüşmede de Yoon, kalkınma projeleri konusunda Laos ile yakın ilişkileri daha da geliştirme umudunu dile getirdi.

İkili, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yıl dönümünü kutlamak üzere 2025'te ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltilmesi konusunda anlaştı.