Yoon Suk Yeol'dan Sıkıyönetim Özrü - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol'dan Sıkıyönetim Özrü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı için özür diledi ve göreviyle ilgili kararı partisine bıraktı.

07.12.2024 11:12
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(ANKARA) - Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı sıkıyönetim ilanı için özür diledi. Muhalefet partilerinin Devlet Başkanı Yoon için sunduğu azil önergesinin bugün oylanması beklenirken; Yoon, görev süresiyle ilgili kararı partisine bıraktığını açıkladı.

Sıkıyönetim ilan etme kararının çaresizlikten doğduğunu belirten Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bu hafta gerçekleşen sıkıyönetim ilan etme girişiminden dolayı özür diledi. Yoon, Güney Kore'de 1980'den bu yana ilk kez gerçekleşen, sıkıyönetim ilan etme kararının hukuki ve siyasi sorumluluğundan kaçmaya çalışmayacağını belirtti.

Televizyonda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, "Çok üzgünüm ve şoka uğrayan insanlardan içtenlikle özür dilemek istiyorum" dedi ve ikinci bir sıkıyönetim girişimi olmayacağını ifade etti. Yoon, "görev süresinin de dahil olduğu gelecekteki siyasi durumu istikrara kavuşturacak adımlar atılmasını partisine bıraktığını" kaydetti. Konuşma, Yoon'un 3 Aralık'ta sıkıyönetim kararını iptal etmesinden bu yana kamuoyunun karşısına çıktığı ilk konuşma oldu,

Yoon'un Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, konuşmanın ardından başkanın artık kamu görevlerini yerine getirecek durumda olmadığını ve istifasının artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Güney Kore Anayasa'sına göre Yoon'un istifa etmesi ya da görevden alınması halinde Yoon tarafından atanan başbakan Güney Kore'nin cumhurbaşkanı vekili oluyor. Yoon'un beş yıllık görev süresi Mayıs 2027'de dolmadan görevden ayrılması halinde ise anayasa, Yoon'un görevden ayrılmasından sonraki 60 gün içinde başkanlık seçimi yapılmasını öngörüyor.

Milletvekillerinin ana muhalefetteki Demokrat Parti'nin Yoon'un görevden alınması için verdiği önergeyi bugün oylaması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Politika, Güncel, Aralık, Dünya, Son Dakika

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