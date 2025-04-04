Yoon Suk-yeol Görevden Alındı

SEUL, 4 Nisan (Xinhua) -- Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclis'in Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u görevden alma kararını onadı.

Cuma günü canlı yayınlanan karar duruşmasında mahkemenin başkan vekili Moon Hyung-bae, Yoon'un görevden alınması kararını okuyarak kararın 8 hakimin oybirliğiyle alındığını söyledi.

Yasalar uyarınca karar, okunur okunmaz yürürlüğe giriyor ve 60 gün içinde ülkede erken seçim yapılması gerekiyor.

Tüm Devlet Başkanlığı yetkilerini kaybeden muhafazakar Yoon, zorla görevden uzaklaştırılan ikinci Devlet Başkanı oldu. Yine muhafazakar olan Park Geun-hye de 2017 yılında görevden alınmıştı.

Yoon, ülkenin anayasal tarihinde Ulusal Meclis tarafından görevden alınan üçüncü Devlet Başkanı oldu. Liberal olan Devlet Başkanı Roh Moo-hyu, 2004 yılında Ulusal Meclis tarafından görevden alınmış, sonra yeniden göreve iade edilmişti.

Yoon'un 3 Aralık'ta ilan ettiği sıkıyönetim saatler sonra muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis tarafından iptal edilmişti.