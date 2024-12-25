Yoon Suk Yeol İfade Vermedi - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol İfade Vermedi

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim soruşturmasından ifade vermeyi reddetti.

25.12.2024 11:18
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Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki kısa süren sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) ifade verme çağrısına yine uymadı.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, 3 Aralık'taki kısa süren sıkıyönetim ilanı nedeniyle kendisini bugün yerel saatle 10.00'a kadar ifade vermeye çağıran CIO'ya gitmedi.

Sıkıyönetim ilanıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, Savunma Bakanlığı ve üst düzey hükümet görevlileri hakkında CIO'nun ortak soruşturmasını yürüten yetkililer, dün, Yoon'u, yeniden ifade vermeye çağırmıştı. Soruşturma ekibi, Yoon'a yönelik ayaklanma girişimi ve görevi kötüye kullanma suçlamalarını inceliyor.

CIO'nun, geçerli bir gerekçe olmaksızın çağrıları görmezden gelmeye devam etmesi halinde Yoon'un 48 saate kadar gözaltında tutulması için mahkeme emri çıkarmayı değerlendirdiği ifade edilmişti.

Yoon, 15 ve 16 Aralık'ta savcılık tarafından çağrılmasına karşın çeşitli gerekçeler öne sürerek ifade vermeye gitmemişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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