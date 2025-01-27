Yöresel Ürünler Envantere Alındı

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Afyonkarahisar'da Şuhut bezi, Salar başbezi (baş örtüsü) ile Afyon önücek (önlük) envanter listesine alındığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında dokuma envanterine kazandırılacak ürünlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, Şuhut bezi, Salar başbezi ile Afyon önücek envanter listesine alındı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, geçen yıl mart ayında Salar beldesini ziyaret etmiş, Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Projesi kapsamında giyim ve nakış konusunda eğitim alan kadınlarla kursta bir araya gelmişti.

Vali Yiğitbaşı, ziyaret sırasında yaklaşık 200 yıllık bir geleneğin ürünü olan ve hala kullanılan yöresel ürün başbezini de inceleyerek bilgi almıştı.

Şuhut bezi Salar başbezi, Şuhut ilçesinde geçmişte dokunmuş olan atkısı ve çözgüsü pamuk ve keten ipliğinden, iki ucu hesap işi tekniğinde işlemeli üretilmiş kadın baş örtüsü olduğu belirtildi.