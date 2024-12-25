Yörük Çalıştayı Kadın Temasıyla Yapılacak

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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenleyeceği Yörük Çalıştayı, "Yörük Kültüründe Kadın" temasıyla gerçekleştirilecek.

İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı açıklamada, Antalya'da her yıl Yörük kültürü ve tarihi üzerine çalışan akademisyenleri, dernekleri, vakıfları ve federasyon temsilcilerini Yörük Çalıştayı'nda buluşturduklarını belirtti.

Çalıştayı, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 18-19 Ocak'ta düzenleyeceklerini ifade eden Uysal, belediye olarak 2016'dan itibaren düzenlenen çalıştay ve sempozyumlarla Yörük kültürünü tüm yönleriyle ele almaya, yayımladıkları kitaplarla bir külliyat oluşturmaya devam ettiklerini aktardı.

Uysal, müzik ve yemek kültürünün ardından çalıştayda bu yıl "kadın" konusunu ele alacaklarını, çalıştayın Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi destekleriyle düzenleneceğini bildirdi.