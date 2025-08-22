Yoshi Enomoto'nun İzin İddiaları Yanlış

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığı yönündeki iddiaların, eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içerikler" olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında paylaşılan, "Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığı yönündeki iddiaların, eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içerikler" olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Yoshi Enomoto'nun ikamet izninin Türkiye tarafından, çalışma iznine başvuru yapabilmesi ve kalış amacını gerekçelendirmesi amacıyla iki kez uzatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili şahsa, çalışma izni alması ve yasal kalışı gerekçelendirmesi gerektiği tebliğ edilmiş, buna rağmen şahıs, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiştir. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de oturma ve çalışma izinleri belirli kurallara tabidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti misafirperverliğiyle tanınmakta, bu çerçevede herkesin yasalara riayet etmesi beklenmektedir. Söz konusu şahsın çalışma vizesi ile ülkemize gelmesinde ve çalışma izniyle ülkemizde kalmasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Kamuoyunun, resmi açıklamalara itibar etmesi, eksik bilgilendirme ve manipülasyon içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur."