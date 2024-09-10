Seyhan Nehri'ndeki Yosunlar Temizleniyor - Son Dakika
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Seyhan Nehri'ndeki Yosunlar Temizleniyor

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Adana'da köprü çalışması nedeniyle su verilmeyen ve yosun istilasına uğrayan Seyhan Nehri'nde temizlik çalışmalarında sona gelindi. Nehirdeki yosunlar ve yüzeydeki atıklar temizleniyor.

10.09.2024 09:46
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Yosun istilasındaki Seyhan Nehri temizleniyor

Yosunlar insan boyunu aşıp kötü koku şehri kaplamıştı, temizlik başladı

ADANA - Adana'da köprü çalışması nedeniyle su verilmeyen ve yosun istilasına uğrayan Seyhan Nehri'nde temizlik çalışmalarında sona gelindi.

Adana'nın simgelerinden Seyhan Nehri'nde, Yavuzlar Köprüsü ve Yüksek Hızlı Tren hattı inşası nedeniyle bir süre önce su akışı durduruldu. 2 metrenin üzerindeki yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, 2 hafta önce Seyhan Nehri'ndeki kirlilik haberlerinin ardından 3 adet iş makinesi ile temizlik çalışmalarına başladı.

Çalışmalarda sona gelindi

2 haftadır aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler, nehirdeki yosunları ve yüzeydeki atıkları temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar drone ile de havadan görüntülendi.

"Eski günlerine kavuşmasını bekliyoruz"

Nehrin temizlenmesinden memnuniyet duyan vatandaşlardan Ufuk Hatunoğlu, "Nehrin temizlenmesi çok iyi oldu. Kaç yıldır bu nehirdeki yosunlar uzamıştı hiç güzel durmuyordu. Biran önce köprü çalışması da biterse buraya su verilirse eski güzel günlerine kavuşur" dedi.

Ahmet Soyubelli isimli vatandaş ise nehrin temiz olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Güncel, Çevre, Yaşam, Adana, Son Dakika

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